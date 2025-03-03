Вдова умершего в 49 лет олимпийского чемпиона Сайтиева сообщила о его заболевании

Умерший в 49 лет трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Буйвасар Сайтиев имел заболевание легких. Об этом сообщила вдова прославленного спортсмена.

«Он страдал серьезным заболеванием легких, был вынужден принимать сильные обезболивающие лекарства», - рассказала женщина. Ее слова приводит mk.ru.

Вдова до сих пор не может поверить в смерть Сайтиева. Она рассказала, что около 11 часов ушла из дома по делам, в квартире оставались брат Сайтиева и двое детей 4 и 8 лет.

«Он лежал в постели, но не спал. Может, дремал немного и смотрел телевизор», - рассказала женщина.

Около 14 часов произошел несчастный случай – борца доставили в больницу, но спасти не смогли.

Похороны спортсмена состоятся в Дагестане. Днем 3 марта вдова сообщила, что вылетает туда.

Ранее сообщалось о смерти композитора Адриана Корчинского, написавшего музыку к песням Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой.