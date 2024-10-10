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Опубликовано 10 октября 2024, 18:40
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На его счету 371 симфония: умер в возрасте 80 лет композитор Лейф Сегерстам

Умер в возрасте 80 лет финский композитор и дирижер Лейф Сегерстам.
На его счету 371 симфония: умер в возрасте 80 лет композитор Лейф Сегерстам

© akg-images / Kai Bienert/EAST NEWS

В Финляндии скончался знаменитый композитор и дирижер Лейф Сегерстам, написавший больше всех симфоний в истории музыки. Ем было 80 лет.

Как пишет Slippedisk, смерть музыканта подтвердил его сын. Официальная причина, по которой Лейф Сегерстам ушел из жизни, не раскрывается. Известно, что его сердце остановилось 9 октября.

«Если он не дирижировал, то садился за сочинение музыки. На его счету 371 симфония, и лишь немногие из них были исполнены», - говорится в некрологе.

Лейф Сегерстам являлся одним из самых разносторонних музыкальных деятелей северных стран. В 1963 году он окончил Академию Сибелиуса по классу скрипки и дирижирования. В 1965 году получил также диплом дирижера в Джулиардской школе музыки в Нью-Йорке.

Был приглашенным дирижером в Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, а также в Мюнхенском, Гамбургском и Кельнском оперных домах, на Зальцбургском фестивале.

Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Александр Пучков. Ему было 67 лет.

Источник фото:akg-images / Kai Bienert/EAST NEWS
Источник:Slippedisk
Автор:Анна Воробьева
Теги:
смерть
музыканты