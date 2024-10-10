На его счету 371 симфония: умер в возрасте 80 лет композитор Лейф Сегерстам
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В Финляндии скончался знаменитый композитор и дирижер Лейф Сегерстам, написавший больше всех симфоний в истории музыки. Ем было 80 лет.
Как пишет Slippedisk, смерть музыканта подтвердил его сын. Официальная причина, по которой Лейф Сегерстам ушел из жизни, не раскрывается. Известно, что его сердце остановилось 9 октября.
«Если он не дирижировал, то садился за сочинение музыки. На его счету 371 симфония, и лишь немногие из них были исполнены», - говорится в некрологе.
Лейф Сегерстам являлся одним из самых разносторонних музыкальных деятелей северных стран. В 1963 году он окончил Академию Сибелиуса по классу скрипки и дирижирования. В 1965 году получил также диплом дирижера в Джулиардской школе музыки в Нью-Йорке.
Был приглашенным дирижером в Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, а также в Мюнхенском, Гамбургском и Кельнском оперных домах, на Зальцбургском фестивале.
Ранее в Санкт-Петербурге умер заслуженный мастер спорта СССР, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Александр Пучков. Ему было 67 лет.