Вдова раскрыла причину смерти исполнителя песни «Фантазер» Евдокимова

Вдова 78-летнего певца Ярослава Евдокимова рассказала, что причиной смерти исполнителя хита «Фантазер» стал рак легких. Она дала комментарий ТАСС.

О смерти мужчины стало известно днем 22 августа. Вдова поделилась подробностями с изданием MSK1.RU.

«Осталась так и не записанная песня, которую он должен был написать в ближайшее время. Но не успел. Жил ради сцены, ради зрителей. Он их очень уважал и любил. Все слова, которые писали люди в соцсетях, очень его поддерживали», — рассказала Ирина Крапивницкая.

По информации Telegram-канала SHOT, певец лечился в Европе и в последние дни путешествовал по итальянским городам. Он, предварительно, умер именно в Италии.

SHOT отмечает, что Ярослав давно не выступал в России, его концерты в нескольких городах отменили из-за антироссийской позиции.

Ранее мы писали о том, что певица Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра.