Вдова Олега Стриженова на новость о неухоженной могиле заявила, что там был сын

Вдова актера Олега Стриженова, умершего и похороненного месяц назад, отреагировала на новость о неухоженной могиле. По словам Лионеллы Стриженовой, на кладбище два дня назад был сын Александр.

Подробности узнало издание «Абзац».

Стриженова заявила, что близкие не забыли об ушедшем народном артисте СССР. Сын актера был на кладбище несколько дней назад.

«Сын ездил на могилу два дня назад, навещал. Сортировку там делали», - сообщила женщина.

Накануне издание писало, что на месте захоронения на Троекуровском кладбище со дня похорон лежат перепревшие цветы, разбросаны вазы с засохшими букетами, а венки из живых растений завяли.

Напомним, звезда советского кино умер в возрасте 95 лет. Он скончался в больнице. Стриженова похоронили рядом с могилой актрисы Анастасии Заворотнюк.

Сын актера Александр рассказывал о последней просьбе умирающего отца. По его словам, тот просил открыть дверь маме.