Вдова не сдерживала слезы, а фанаты несли цветы: в Бирмингеме похоронили Оззи Осборна

В Бирмингеме 30 июля проводили в последний путь музыканта Оззи Осборна. Вдова певца Шэрон Осборн на похоронах не смогла сдержать слез и заплакала прямо во время церемонии прощания. Трансляцию с траурного мероприятия вел Telegram-канал Mash.

Похоронили Оззи в его родном городе Бирмингем. Тысячи поклонников пришли проститься с кумиром. Фанаты принесли цветы, фотографии и шарики. К стихийному мемориалу подошла и жена Осборна. Она была в черном длинном платье и все время держала платок в руках, которым вытирала слезы. Поддерживали вдову близкие, которые не отходили от нее на церемонии.

Сами похороны артиста решили проводить в закрытом формате. Поклонников и прессу пустили только на шествие в честь Оззи. Оно прошло под живое выступление духового оркестра Bostin' Brass.

Оззи Осборн скончался в возрасте 76-ти лет. Последние годы жизни он тяжело болел и знал, что ему осталось недолго. Перед своей смертью певец уже не вставал с инвалидного кресла, но все-таки смог дать прощальные концерты.

Ранее дочь Оззи Осборна опубликовала видео, снятое за два дня до смерти музыканта.