Дочь Оззи Осборна обнародовала видео, снятое за два дня до смерти рок-музыканта

Несмотря на то, что у певца был слегка помутненный взгляд, выглядел он счастливым. По нему нельзя было сказать, что через два он умрет.

Оззи Осборн скончался 22 июля после многолетней борьбы с болезнью Паркинсона, а также другими серьезными недугами. Из-за состояния здоровья артист был прикован к инвалидному креслу и часто думал о смерти. Он делился, что мог не дожить даже до 2025 года. Но ему удалось пробыть на этом свете чуть дольше, чем он загадывал. Перед смертью Оззи даже успел дать последние концерты.

Ранее стало известно, как Оззи Осборн попрощался с женой в день смерти.