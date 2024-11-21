Вдова не показывает горя: в Мариинском театре прощаются с принцем русского балета Шкляровым

16 ноября в результате несчастного случая трагически погиб на 40-м году жизни премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Утром 21 ноября проходит церемония прощания с известным танцовщиком, которого называли принцем русского балета.

Десятки людей пришли в Мариинский театр, чтобы проводить в последний путь любимого артиста. Гроб поставили на исторической сцене, куда неоднократно выходил Шкляров под громкие овации.

Зал утопает в цветах и венках. Недалеко от гроба сидят родные Владимира — 37-летняя вдова артиста сдержанно принимает соболезнования и ведет себя очень спокойно, отмечает StarHit.

Траурные телеграммы с соболезнованиями родным премьера Мариинского театра прислали министр культуры Ольга Любимова и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

После церемонии прощания состоится церковная панихида — она пройдет в Николо-Богоявленском морском соборе. Похоронят Шклярова на Смоленском православном кладбище.

Напомним, танцор умер за несколько дней до сложной операции. В СМИ писали, что Шкляров упал из окна, попытавшись выбраться за наркотиками. По другой версии, он потерял равновесие, когда курил на балконе.