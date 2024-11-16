Боролся с зависимостью: раскрыты подробности трагической смерти премьера Мариинского театра Шклярова

Премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров трагически погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщили в Следственном Комитете по Санкт-Петербургу.

При этом источники Пятого канала выяснили подробности произошедшего. Собеседник издания утверждает, что 39-летний Владимир Шкляров страдал от наркотической зависимости. В день трагедии он попросил бывшую жену запереть его в квартире, чтобы он не смог достать запрещенные вещества.

Когда артист остался один, он попытался выбраться из квартиры, но неудачно. В итоге тело Шклярова обнаружили под окнами многоквартирного дома.

Владимир Шкляров окончил Академию Русского балета имени Вагановой в 2003 году. Затем был принят в труппу Мариинского театра.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели артиста.

В 2009 году Шкляров стал лауреатом ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов в категории «артист балета». В 2020 году получил звание заслуженного артиста РФ.

В репертуаре танцора балетные партии в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Спящей красавице», «Дон Кихоте» и многих других постановках.

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