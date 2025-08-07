Вдова Гришина перед похоронами сообщила, что он для нее «никуда не ушел»

Вдова Александра Гришина перед похоронами сообщила, что он для нее «никуда не ушел». Анастасия посвятила трогательный пост умершему мужу.

7 августа в Москве состоятся похороны Александра, место и время проведения которых не разглашаются. Перед траурной церемонией Анастасия опубликовала снимок со спортивным комментатором и посвятила ему трогательные слова. Вдова Гришина считает, что он «никуда не ушел» и будет ждать ее на небесах.

На снимке Александр и Анастасия запечатлены улыбающимися. Вдова прижалась к Гришину, а тот, в свою очередь, смотрел в ее глаза и обнимал за талию.

«Моя любовь, я знаю, ты никуда не ушел — ты рядом… Я бесконечно люблю тебя», — подписала снимок Анастасия.

На пост Анастасии откликнулись пользователи Сети, выразив соболезнования и пожелав ей сил.

«Сил тебе пережить эту утрату. Горе для нас всех. Сердце отказывается верить и скорбит безмерно. Мы с тобой, и Сашка навсегда останется с нами», — написали подписчики.

Напомним, Гришин умер в результате несчастного случая — его насмерть сбила электричка.

Ранее сообщалось, что Александр Гришин умер через четыре минуты после того, как его зацепил и протащил поезд. Подробности читайте в этой новости.