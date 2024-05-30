Вдали от отца и брата: близкие приняли неожиданное решение по поводу похорон Заворотнюк

Близкие приняли решение изменить место похорон актрисы Анастасии Заворотнюк. Источник агентства ТАСС заявил, что вместо Анкудиновского кладбища она найдет покой на Троекуровском.

Отметим, что пока не так много информации о прощании со звездой «Моей прекрасной няни». Сообщалось, что родственники планировали похоронить артистку рядом с отцом и братом в Подмосковье, но после их выбор изменился в пользу Троекуровского.

«Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, дата будет известна позднее», - рассказал информатор.

К слову, другой собеседник ТАСС делился, что для захоронения Анастасии рядом с родственниками на Анкудиновском кладбище необходимо кремировать тело. Официально члены семьи актрисы заявлений о прощании не делали.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53-х лет после продолжительной борьбы с раком. Пять лет поклонники и журналисты не видели актрису, так как родственники скрывали ее. Предварительно, последние дни жизни звезда провела в хосписе, куда ее поместили после очередного неудачного лечения в 2023 году.

Ранее портал «Страсти» рассказал все, что было известно о болезни Анастасии Заворотнюк.