«Бывают болезни пострашнее онкологии»: Анастасия Заворотнюк могла умереть не из-за рака

Критик Сергей Соседов предположил, что не рак стал причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. По его мнению, родственники звезды могли скрывать совсем другой диагноз.

Анастасия перестала появляться на публике в 2019 году, когда у нее выявили глиобластому. В течение пяти лет она проходила лечение, пробовала даже экспериментальные методики, но подробностей ее состояния практически не было. Дело в том, что старшая дочь знаменитости Анна и муж Петр Чернышев отказывались от комментариев и делали все, чтобы скрыть Заворотнюк от общественности. Из-за этого возникало немало слухов. В том числе, что у актрисы вовсе не рак, а что-то намного хуже.

Об этом заговорил и Сергей Соседов. Он считает, что вся эта история с актрисой настолько окутана тайной, что неизвестно — действительно ли именно опухоль стала причиной ее исчезновения и смерти.

«Онкология ли это? Люди с онкологией снимаются, работают, а тут она долгое время была прикована к постели. Это уже было что-то другое. Бывают болезни пострашнее онкологии», - отметил Соседов в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что о смерти Анастасии Заворотнюк стало известно 30 мая. Информацию подтвердила дочь актрисы Анна.

Ранее портал «Страсти» рассказал, как Анастасия Заворотнюк стала известна и как узнала о болезни.