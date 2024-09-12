Кудрявцева набросилась с критикой на Люсю Чеботину: недостойное звезды поведение, а песни — детский лепет

Телеведущая Лера Кудрявцева публично раскритиковала певицу Люсю Чеботину. Ей не понравилось поведение исполнительницы при их знакомстве, а также не оценила она и ее песни.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» отличается честностью и прямолинейностью. Она не боится высказывать свое мнение, даже если оно негативное. Недавно Лера решила «пройтись» по Чеботиной и рассказать, какое у них получилось не самое лучшее знакомство.

По словам Кудрявцевой, лично с Люсей она не встречалась, хоть и знала о ее работе в шоу-бизнесе. И вот однажды они пересеклись в гримерке. Но все прошло не так, как ожидала телеведущая.

«Я захожу, на меня ноль эмоций. Я говорю: „Люсь, очень приятно познакомиться“. На что мне буркнули: „Приятно“. Знаешь, вот что тебе приятно… Ну вот из этой серии», - рассказала Кудрявцева в проекте МУЗ-ТВ «Хит или стыд».

Как выяснилось, творчество Люси Лере тоже не близко. Она послушала песню «За бывшего» и сравнила ее с детским лепетом.

«Взрослые девочки так не будут говорить никогда: „Лучше меня ты никого не повстречаешь…“. Да повстречает он и лучше тебя, и такую же, и хуже», - заявила Лера Кудрявцева.

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