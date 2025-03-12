Вазы разбросаны, букеты засохли: за могилой Олега Стриженова никто не ухаживает

Могила актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище оказалась в заброшенном состоянии, хотя народного артиста России похоронили месяц назад. На месте разбросаны вазы, букеты засохли.

О состоянии захоронения сообщает издание «Абзац».

На могильном холме нашли охапки перепревших цветов, которые были положены в день похорон. Рядом обнаружили разбросанные вазы – засохшие цветы из них вывалились. Никем не убраны и венки из живых растений – они давно завяли.

Напомним, Стриженов умер 9 февраля. Актеру было 95 лет.

Ранее невестка Стриженова Екатерина на девятый день после смерти рассказывала о последних часах жизни народного артиста. Она видела актера за час до ухода. Реаниматолог говорил родным, что актер как «альпинист, сорвавшийся в пропасть, успевший в полете зацепиться ледорубом за скалу и снова сорваться».