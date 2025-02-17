Невестка Олега Стриженова на девятый день после смерти актера рассказала о последних часах его жизни

Невестка Олега Стриженова Екатерина рассказала, что последний раз видела актера за час до смерти. Подробностями она поделилась на девятый день после ухода артиста из жизни.

Соответствующий пост появился в ее личном блоге.

«Последний раз с Олегом Александровичем мы виделись за час до его ухода. Реаниматолог нам сказал, что папа сейчас как альпинист, сорвавшийся в пропасть, успевший в полете зацепиться ледорубом за скалу и снова сорваться. Он летит в пропасть, и время его ухода определяется высотой этой горы», - вспомнила Екатерина Стриженова.

Она рассказала, что родные стояли у кровати актера в больнице, обращались к нему в надежде, что тот слышит.

«Сегодня 9 дней, Царствие небесное», - написала ведущая.

Напомним, Олег Стриженов скончался 9 февраля. Ему было 95 лет. Говорилось, что за артистом ухаживали две сиделки. Актер потерял зрение и не выходил из дома.