В зоне СВО погиб серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий

В зоне СВО погиб легкоатлет, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

В организации рассказали, что спортсмен отправился на СВО добровольцем. Он погиб 23 марта.

«Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение... встать в ряды СВО, защищая свою Родину», - говорится в некрологе.

Александр Работницкий появился на свет в 1993 году в селе Зенкуль в Омской области, начал заниматься бегом в детстве, в спецшколе–интернате №5 для сирот и детей без попечения родителей с ограниченными возможностями. Спортсмен тренировался под руководством заслуженного тренера Андрея Хмелева. Погибший являлся многократным призером чемпионатов России среди лиц с нарушением интеллекта, победителем альтернативных игр РИО–2016, чемпионом мира в беге на 800 м и 1500 м.

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