Блогер Романов сообщил о гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой

Блогер Владимир Романов сообщил о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Информацию об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

По данным источника, Анна умерла 26 марта в районе Демидовки. Журналистка выполняла редакционное задание.

«Смелый, честный и порядочный человек. Профессионал», - написал в своем блоге Романов.

Отметим, что Прокофьева вела свой Telegram-канал, в котором рассказывала о ходе специальной военной операции.

Недавно в зоне СВО также погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Ранее умер художник-фотограф «Мосфильма» Анатолий Гришин. Ему было 73 года.