В зоне СВО погиб 31-летний алтайский танцовщик Аржан Сельбиков

Артист Национального государственного театра песни и танца Республики Алтай «Алтам» Аржан Сельбиков погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи. Ему был 31 год.

В некрологе отмечается, что артист умер еще 18 июня. Он был участником специальной военной операции. Что именно с ним произошло, не раскрывается.

«Честно исполнив воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее народа», – говорится в сообщении театра «Алтам», опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Аржан Сельбиков являлся выпускником колледжа культуры и искусств Республики Алтай и Алтайской государственной академии культуры и искусств.

Получив диплом, он поступил на службу в Алтайский государственный музыкальный театр в Барнауле, но вскоре вернулся в родной регион и устроился в театр «Алтам». С 2018 года Сельбиков преподавал в детской хореографической школе-студии.

В 2022 году Аржан отправился в зону СВО, принимал участие в боях за Попасную и Бахмут (Артемовск). Награжден медалью «За отвагу».

Ранее в зоне СВО погиб 62-летний музыкант Сергей Ширинкин из Пермского края. В своем регионе он был руководителем хора.