На СВО погиб 62-летний музыкант Сергей Ширинкин из Пермского края

62-летний музыкант Сергей Ширинкин из Пермского края погиб в зоне СВО. В своем регионе он был руководителем хора. Об этом сообщает администрация Юсьвинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

В некрологе указали, что артист умер еще 23 мая. Он был участником специальной военной операции. Что именно с ним произошло, не уточняется.

Сергей Ширинкин стоял у истоков зарождения группы «Старики» и выступал в составе коллектива 25 лет. Он писал песни, а также был художественным руководителем фольклорного коллектива «Рябинушка» Юсьвинского РДК. Кроме того, музыкант в последние годы жизни работал в культурно-досуговом центре с ветеранским коллективом.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего бойца. Вечная память и слава солдату!» - сообщили в администрации.

Церемония прощания с Ширинкиным пройдет 19 июня в Юсьвинском культурно-досуговом центре в 10:00.

Ранее умер на 62-м году жизни режиссер Большого театра Валерий Федоренко.