«Большой праздничный стол»: Березин вспомнил о запросах скончавшегося Кунгурова

Известный ведущий Владимир Березин вспомнил о требованиях скончавшегося оперного певца Евгения Кунгурова к организаторам концертов. Его слова приводит портал PROZVEZD.

Как признался Березин, одна из его первых встреч с музыкантом состоялась на корпоративном мероприятии. Знаменитости по случайному стечению обстоятельств оказались в одной гримерке, хотя прежде никогда не общались.

«Захожу в гримерку и вижу два места: мое и Женькино. А рядом - два стола одинаковых. Только стол с фамилией Кунгуров был накрыт так, что мы могли бы отметить чей-нибудь юбилей. Там было все! Не помню точно, черная икра были или нет, на красная была точно! Мой стол был накрыт гораздо скромнее: бутерброды, сок, вода, чай, кофе. А у Женьки - большой праздничный стол», - вспомнил Березин.

В итоге Березин начал подшучивать над коллегой, отмечая, что «большой артист должен иметь в райдере большой стол». В ответ Кунгуров сильно засмущался и заверил, что подобные требования к организаторам выдвинул его директор.

«Помню, Женька схватил таблички с фамилиями со столов и выбросил их. Но этот случай мы еще с ним вспоминали долго», - заключил ведущий.

Ранее стало известно, что 40-летнего певца Кунгурова, который совершил самоубийство, будут отпевать в храме.