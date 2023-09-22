В записке обвиняла мужа: на Алтае прошли похороны матери и убитых ею детей

На Алтае прошли похороны матери и убитых ею детей. Все три могилы находятся рядом. Журналисты выяснили, что было в предсмертной записке женщины. Там она обвиняла мужа и упомянула кредиты. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, похороны состоялись в родном селе женщины. Ее знакомая рассказала, что муж был в командировке, но вернулся, чтобы проводить родных в последний путь. Она не стала рассказывать, в каком состоянии был он.

Напомним, что 15 сентября жительница Барнаула убила двух сыновей и покончила с собой. Дети были совсем маленькие – старшему всего три года, а младшему – восемь месяцев. Оказалось, что она работала педиатром и даже оставила предсмертную записку. В ней она обвинила в случившемся супруга. Также она написала о финансовых проблемах из-за долгов по кредитам.

Когда в Сети появились кадры с места преступления, то пользователи посчитали, что семья не выглядела бедной. Но по словам дальней родственницы женщины, ее муж увлекался играми. Некоторые предположили, что у матери могла быть послеродовая депрессия, о которой она не говорила окружающим.

Следствие продолжает разбираться в этом деле, назначены судебные экспертизы.

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