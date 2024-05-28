В Ярославле умер друг Юрия Ваксмана и худрук Камерного театра Владимир Воронцов

В Ярославле умер 77-летний друг актера Юрия Ваксмана и художественный руководитель Камерного театра Владимир Воронцов. Его не стало 25 мая.

О смерти сообщается в некрологе на странице театра в социальной сети «Вконтакте».

В театре назвали юбилейный 25 сезон «безумно трагичным». В марте умер сооснователь театра Юрий Ваксман, а 25 мая не стало худрука.

В некрологе говорится, что Воронцов обладал «удивительным режиссерским талантом, который дан не всякому». Художественный руководитель выстраивал роли каждого персонажа в спектаклях и делал профессиональный макет для постановок.

Отмечается, что «по причине болезни он в последнее время в театре не появлялся».

Ранее сообщалось, что Ваксман умер на банкете в свою честь 27 марта. Актер сидел между женой и помощницей и в какой-то момент уронил голову на плечо соседке. Гости думали, что Ваксман слишком «расчувствовался», но оказалось, что он был уже мертв.