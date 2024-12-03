В Японии умер подаренный Путиным губернатору Сатакэ кот по кличке Мир

Подаренный президентом РФ Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисы Сатакэ кот по кличке Мир скончался в результате болезни. Об этом пишет ТАСС.

«За 12 лет жизни Мир стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ», — сказано в сообщении.

В 2020 году губернатор рассказывал журналистам, что у животного прекрасный аппетит, он силен и весел, а также отличается спокойным характером.

В 2012 году, в знак благодарности за помощь, оказанную РФ Японии после стихийных бедствий весной 2011 года, губернатор Сатакэ подарил Владимиру Путину щенка породы акита-ину. Собаку назвали Юмэ, что в переводе с японского означает «Мечта».

В ответ российский политик подарил губернатору котенка пепельного цвета, которого назвали Мир.

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