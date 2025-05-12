В январе сбил грузовой автомобиль: скончался 34-летний участник команды КВН «Тихий омут» Николай Сибирцев
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Участник местной команды КВН «Тихий омут» Николай Сибирцев скончался в больнице из-за остановки сердца. Артист, которому 34 года, попал в медучреждение еще в январе после аварии.
О смерти Николая сообщила его коллега по КВН Ирина Голубева, передает РБК. Пять месяцев назад мужчина попал под грузовик. Тогда его экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Затем Сибирцева определили в паллиативное отделение.
«Но надежда была, вдруг мозг наберется сил и Коля придет в себя…. Но увы, сердце, которому и так пришлось много страдать за такую недолгую жизнь, не выдержало», — рассказала Ирина.
Николай начал играть в КВН еще в 2014 году в команде «Грибоедов».Спустя время он перешел в другой коллектив под названием «Тихий омут».
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