32-летний священник Антоний Савченко умер в зоне СВО

В возрасте 32 лет умер священник Антоний Савченко. Он погиб в зоне специальной военной операции при исполнении пастырского долга.

О случившемся сообщает Telegram-канал Readovka.

Савченко скончался 12 мая. Пастырь умер в результате удара РСЗО HIMARS.

Савченко был настоятелем храма при воинской части, а также клириком собора в Пскове.

Ранее сообщалось о смерти в зоне СВО внука певца Александра Барыкина. Ему было 28 лет.

Известно, что мужчину хоронили в закрытом гробу. Он был верующим и всегда носил икону. У погибшего осталась жена, детей не было. По окончании СВО внук певца планировал остаться в армии.