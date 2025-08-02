Можно было спасти: раскрыты подробности смерти биатлонистки Лауры Дальмайер в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер, погибшая в горах Каракорум в Пакистане, могла выжить. Об этом рассказала ее напарница Марина Краусс.

Спортсменки шли вместе, когда начался камнепад. По словам Марины, ничего бы не произошло, если бы они решили не менять маршрут из-за возможной опасности, а идти дальше к вершине.

«Если бы мы проходили там всего на полчаса раньше, мы бы вернулись целыми и невредимыми», — поделилась девушка в беседе с Ski-Nordique.

Она также призналась, что видела, как камень ударил Лауру, после чего сразу же вызвала спасателей.

«У меня не было никаких шансов добраться до нее в безопасности. Я кричала её имя, но она не реагировала. Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я сразу поняла, что её единственная надежда — на скорейшее прибытие помощи», — заверила Марина.

Напомним, 31-летняя Дальмайер погибла в горах Пакистана. В ее поисках участвовали альпинисты из разных стран, однако в итоге ее тело было решено оставить на месте трагедии. Спортсменка при жизни оставила завещание, в котором просила не рисковать жизнью ради ее спасения или эвакуации тела.

Ранее сообщалось, что Лаура Дальмайер получила тяжелые травмы при сходе камней, однако спасательные команды не смогли вовремя добраться до места происшествия. Ее тело нашли только через два дня после случившегося.