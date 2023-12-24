Актер из «Люди в черном» Майк Нуссбаум умер в хосписе накануне 100-летия

В США умер актер Майк Нуссбаум, известный зрителям по роли в фильме «Люди в черном». Ему было 99 лет. Последний год жизни актер провел в хосписе в Чикаго и скончался по естественным причинам в своей постели.

Информацию о смерти Нуссбаума подтвердила его дочь Карен. В беседе с порталом TMZ она заявила, что артист не дожил всего шесть дней до своего 100-летнего юбилея.

Актерская карьера Нуссбаума началась в общественном театре в 1950-х годах, а в 1960-х он уже влился в профессиональное театральное сообщество Чикаго.

Артист получил широкую известность благодаря ролям Джентла Розенберга в фильме «Люди в черном» и Боба Дриммера в картине «Роковое влечение». Кроме того, он имел множество рекламных контрактов и пока позволяло здоровье был лицом ряда крупных рекламных акций.

Ранее мы писали, что в Нигерии умер актер кино и телевидения, звезда Нолливуда Деджумо Льюис. Ему было 80 лет. Деджумо известен прежде всего как актер из самого продолжительного в Нигерии сериала «Староста деревни». Шоу стартовало в 1958 году и оказало значительное влияние на национальную культуру.