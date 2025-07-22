В возрасте 96 лет умерла киносценарист Алла Горкавцева

В возрасте 96 лет скончалась член Союза кинематографистов России Алла Горкавцева. Смерть наступила 20 июля, причины не называются.

Об уходе Горкавцевой из жизни сообщил Союз кинематографистов РФ, членом которого она являлась. Организация принесла соболезнования родным и близким киносценаристки.

Алла Горкавцева родилась в Курской области, окончила университет по специальностям «филолог» и «преподаватель». С 1956 по 1976 годы работала редактором на Ростовской студии кинохроники, затем старшим редактором и киносценаристом. Была членом Союза кинематографистов СССР, потом России.

По сценариям Горкавцевой сняли такие документальные фильмы, как «Подвиг Новороссийска», «Поэт И. Никитин». Участвовала в создании более 30 сюжетов киножурналов. В ее активе были в том числе учебные ленты. В 1979 году Горкавцеву наградили значком «Отличник кинематографии СССР». С 1976 года она вышла на пенсию, но продолжила заниматься творческой работой. По сценариям Горкавцевой сняли фильмы «Наша мама», «Игры дошкольников» и другие.

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