В возрасте 95 лет умер художник, кавалер ордена Британской империи Брайан Нил

Британский художник, скульптор и иллюстратор Брайан Нил скончался на 96-м году жизни. Последний свой день рождения он отметил этим летом. О его кончине пишет издание Isle Of Man Today.

Брайан Найл родился в Дугласе, остров Мэн, в 1930 году. Сперва учился в местной школе искусств, затем с 1948 по 1952 годы в Королевской академии искусств в Лондоне.

В 1948 году он получил Римскую премию и какое-то время провел, путешествуя по Италии. Там на него оказали большое влияние работы футуристов и художников-метафизиков.

Вернувшись в Лондон в 1951 году, Нил начал рисовать мастихинами в качестве метода «конструирования» красками. В 1960 году, изучив технику сварки, Нил обратился к трехмерной работе и провел свою первую выставку скульптуры.

Брайан Нил был одним из основателей Совета по искусству острова Мэн в 1965 году. Его работы, в том числе картины и скульптуры, выставлялись по всему миру и, как считается, познакомили широкую аудиторию с творчеством острова Мэн.

Художник также является кавалером ордена Британской империи.

