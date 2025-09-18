Исключили из колледжа за новаторство: художник-абстракционист с мировым именем Норман Тойнтон умер в 86 лет

Художник-абстракционист с мировым именем Норман Тойнтон ушел из жизни. Ему было 86 лет. Информацию о смерти живописца опубликовал The Guardian. Журналисты выложили некролог, написанный вдовой.

Тойнтон родился в Лондоне в 1939 году в семье картографа ВМС. Он с раннего возраста увлекался художественным искусством и, как следствие, поступил в лондонский Королевский колледж. На первом курсе юноша получил главный приз за лучшую живописную работу, а после был исключен за излишнее новаторство и пререкания с педагогами.

Став профессиональным художником, Тойнтон принял участие в первой британской выставке поп-арта. Склонность к абстракционизму у живописца появилась после знакомства с творчеством Поллока в одной из лондонских галерей. После успеха в Великобритании Норман перебрался в США, где занимался масштабными инсоляциями. Однако потом он все же вернулся на родину.

