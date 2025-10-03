В возрасте 94 лет умерла народная артистка России Нина Гуляева

В возрасте 94 лет скончалась старейшая актриса МХТ имени А. П. Чехова, народная артистка России Нина Гуляева. Об этом сообщили в учреждении.

Нина Ивановна служила в Художественном театре почти 70 лет, с 1954 года. За эти десятилетия она сыграла десятки ролей. Зрители запомнили ее как миниатюрную, задорную актрису с серебристым голосом.

В начале карьеры она блистала в роли Митиль в «Синей птице» и куклы Суок в спектакле «Три толстяка». Позже она с успехом играла и лирических героинь. За роль в спектакле «Последний срок» она получила Государственную премию.

Ее голос знаком миллионам: именно Нина Гуляева озвучила Ассоль в «Алых парусах» и Гуттиэре в «Человеке-амфибии», а также говорила за Буратино и Чиполлино в советских мультфильмах.

Вся жизнь актрисы была связана с театром. Здесь она встретила своего мужа, актера Вячеслава Невинного, и здесь же служит их сын Вячеслав Невинный-младший.

Нина Гуляева сыграла в театре около 60 ролей и выходила на сцену до последних лет. Ее уход.

Прощание с Ниной Ивановной пройдет в МХТ им. А. П. Чехова. О дате и времени церемонии сообщат дополнительно.

Ранее мы писали о том, что умерла в возрасте 88 лет актриса из фильма «Без права на пощаду» Римма Белякова.