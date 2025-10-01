Умерла в возрасте 88 лет актриса из фильма «Без права на пощаду» Римма Белякова

Умерла театральный педагог и актриса фильма «Без права на пощаду» Римма Белякова. Ей было 88 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что сердце актрисы остановилось 30 сентября в Саратове. Прощание состоится в фойе большого зала Саратовской консерватории 2 октября.

«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников...», — говорится в Telegram-канале учебного заведения.

Римма Белякова окончила Школу-студию МХАТ и поступила в труппу Смоленского драматического театра.

В 1968 году начала работать в Саратовском академическом театре драмы. Уже через два года стала педагогом театрального училища, а в 1985 году возглавила кафедру актерского мастерства.

В 1972 году Римме Ивановне присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2007 году — народной артистки России.

В 1970 году Римма Белякова дебютировала в кино. Она сыграла главную роль в фильме «Без права на пощаду». Далее последовал фильм «86 400 секунд работы дежурной части милиции» в Федором Бондарчуком в главной роли.

