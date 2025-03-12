Балерина Тамилла Ширалиева страдала от диабета и болезни почек, но умерла по другой причине

Умерла советская и азербайджанская балерина, актриса, балетмейстер и педагог Тамилла Ширалиева. Ей было 78 лет.

Причиной смерти стало обширное кровоизлиянии в мозг. Известно также, что балерина долгое время страдала от сахарного диабета. В последнее время у нее также возникли проблемы с почками, из-за чего артистка попала на операционный стол, сообщает Media.az.

Тамилла Ширалиева окончила хореографическое училище в Баку. В 1964 году артистка была принята в труппу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени Ахундова. В конце 1960-х также обучалась в Московском хореографическом училище.

Тамилла Ширалиева была хорошо знакома любителям балета в Азербайджане. Она танцевала ведущие женские партии в постановках «Лебединое озеро», «Спартак», «Дон Кихот» и других.

Кроме того, в 1976 году на экраны вышел фильм «Мугам», в котором Ширалиева сыграла одну из ролей. В 1981 году также снялась в картине «Тысяча и одна ночь».

Ранее ушла из жизни звезда фильма «Алпамыс идет в школу» Дарига Тлендиева. Ей было 78 лет. Причина смерти не раскрывается.