Опубликовано 18 июня 2025, 18:061 мин.
Остановилось сердце: певец Марвел Бой умер в 33 года
Певец Марвел Бой умер в госпитале от остановки сердца в возрасте 33 лет.
© Freepik
Скончался певец Марвел Бой, настоящее имя которого - Рикардо Хосе Крус Матос. Артисту было 33 года.
О смерти сообщила «Российская газета».
Музыкант умер в госпитале, произошла остановка сердца. Данная причина смерти пока предварительная. Диагноз еще не обнародовали.
В звукозаписывающей компании Glad Empire подтвердили смерть певца.
Напомним, Марвел Бой выступал в стиле реггетон, который появился в Пуэрто-Рико в конце 1990-х годов. Самые известные его хиты - Seguroski, Nou, Nou, Nou.
Ранее сообщалось, что в Кейптуане умер джазовый музыкант Луи Мохоло-Мохоло. Ему было 85 лет. Смерть наступила во сне.