В возрасте 93 лет умер народный артист Украины Юрий Гина

Умер народный артист Украины, композитор и дирижер Юрий Гина. Ему было 93 года.

О смерти сообщает «Российская газета».

Заслуженного артиста Украинской ССР не стало 19 мая. Причина смерти не уточняется.

Гина – уроженец города Черновцы, выпускник Киевской консерватории имени Чайковского. Работал в городской филармонии и преподавал.

Будучи композитором, создал не менее ста произведений. В 1990-м году «Мелодия» выпустила его пластинку.

Ранее сообщалось о смерти актера Виктора Головина. Ему было 48 лет. Актер скончался скоропостижно в ночь на 14 мая. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.