Опубликовано 20 мая 2025, 17:001 мин.
В возрасте 93 лет умер народный артист Украины Юрий Гина
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Умер народный артист Украины, композитор и дирижер Юрий Гина. Ему было 93 года.
О смерти сообщает «Российская газета».
Заслуженного артиста Украинской ССР не стало 19 мая. Причина смерти не уточняется.
Гина – уроженец города Черновцы, выпускник Киевской консерватории имени Чайковского. Работал в городской филармонии и преподавал.
Будучи композитором, создал не менее ста произведений. В 1990-м году «Мелодия» выпустила его пластинку.
Ранее сообщалось о смерти актера Виктора Головина. Ему было 48 лет. Актер скончался скоропостижно в ночь на 14 мая. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.