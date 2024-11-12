Ушел из жизни Гальяно Джусо, известный по «Ночной женщине» и «Мужьям и любовникам»

Ушел из жизни итальянский кинопродюсер, сценарист и актер Гальяно Джусо. Об этом пишет La Repubblica.

87-летний кинематографист скончался 10 ноября в Риме. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. В некрологе Джусо называют одним из ведущих продюсеров страны.

Кинокарьера Джусо началась в первой половине 1970-х. Он прославился благодаря жанровым лентам, комедиям, эротическим комедиям, криминальным лентам и в целом бимувиз.

В фильмографии продюсера присутствуют такие картины, как «Продажные полицейские», «Большой рэкет», «Хозяйка гостиницы», «Карабинеры», «Ночная женщина», «Мужья и любовники», «Парк Куриного периода».

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