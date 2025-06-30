В возрасте 92 лет умер сыгравший Ленского в «Евгении Онегине» британский актер Стюарт Берроуз

На 93-м году жизни скончался британский оперный певец-тенор и актер Стюарт Берроуз. Артист умер 29 июня в Уэльсе. Причиной смерти называется непродолжительная болезнь. Об этом сообщает IMDb.

Тенор носил титул «Король Моцарта» за свое безупречное исполнение партий в операх композитора.

Певец принимал участие в постановках главных театров мира и выступал с ведущими оркестрами. Берроуз гастролировал по Европе, в Японии и США. В период с 1978-1986 гг. выходил телесериал с его участием «Поет Стюард Берроуз», состоящий из 42 эпизодов.

В 1988-м вышла интернациональная киноадаптация «Евгения Онегина» композитора Чайковского, где Берроуз сыграл Ленского.

Стюарт Берроуз родился в 1933 году. Будучи еще ребенком, он дал свой первый сольный концерт в местной часовне в Силфинидде. Карьеру начал как концертирующий вокалист. В 1963-м дебютировал в Уэльской национальной опере. В 1967-м взял первый серьезный приз — за «Царя Эдипа» Стравинского на ежегодном Афинском фестивале искусств.

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