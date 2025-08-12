Скончался писатель, президент Американской исторической ассоциации Эрик Винтер

В Британии скончался известный в стране писатель, историк, телеведущий и профессор Эрик Мидвинтер. Причина смерти не разглашается. О его кончине сообщает Ассоциация статистиков и историков крикета.

В некрологе, опубликованном на сайте организации, сообщается, что с 1997 по 2004 годы Мидвинтер также занимал пост президента Американской исторической ассоциации.

Он является автором более 50 книг. Среди них и некоторые для ACS: «Классовый мир», «Четыре эпохи крикета» и вышедшая недавно «Революция в крикете». Последняя его работа, «Христианство на поле», выйдет в ноябре этого года.

Кроме того, Мидвинтер был экспертом в области литературы, футбола и комедии. В числе других его работ: справочник по британским комикам ХХ века, книга по истории футбола и множество публикаций о проблемах людей старше 55 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в возрасте 81 года умер испанский писатель-детективщик Хосе Мария Гелбенсу.