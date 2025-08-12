В возрасте 90 лет умер выдающийся актер и танцор, кавалер ордена Австралии Ноэль Тови

В Мельбурне скончался выдающийся австралийский актер и танцор балета Ноэль Тови. Артист был представителем коренных народов континента. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщает Daily Mail.

Ноэль родился в Мельбурне в 1934 году. Как пишет издание, его детские годы были непростыми, однако, несмотря на все трудности, он смог добиться всемирного признания благодаря своему таланту и упорному труду. Хореограф стал настоящим первопроходцем — первым танцором из числа коренных австралийцев.

Тови прославился в 1950-х годах как актер и танцор. Он выступал в Австралии и Лондоне, принимал участие во многих известных постановках, среди которых спектакль «Генрих VI» по Уильяму Шекспиру. В 2000-м году поставил в Сиднее пьесу «Сон в летнюю ночь», в которой сыграли исключительно актеры из числа коренных народов.

Он также снялся в нескольких фильмах. На его счету работа в таких лентах, как «Красавица и чудовище» 1959 года, «Парни с горячей картошкой» 1963 года и ряд других.

За свою более чем семидесятилетнюю карьеру Ноэль получил множество наград. В 2015 году он стал кавалером ордена Австралии за выдающийся вклад в искусство.

