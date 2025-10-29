В США на 87-м году жизни умер писатель и театральный режиссер Мюррей Медник

Американский писатель, драматург и театральный режиссер Мюррей Медник скончался на 87-м году жизни, сообщает портал American Theatre.

Медник был одним из первопроходцев театрального движение Off-Off-Broadway, которое возникло в ответ на коммерциализацию и консерватизм традиционного Бродвея.

За всю карьеру он написал более 30 пьес. Среди них «Маяковский и Сталин», «Шрам» и другие. Постановки с успехом проходили на сценах театров Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Тель-Авива.

Мюррей Медник родился в Нью-Йорке. Учился в Бруклинском колледже. Пьесы начал писать в 1960-х годах. Вместе с Сэмом Шепардом он стал одной из центральных фигур андеграундной театральной сцены.

Режиссер также работал в кино. Он участвовал в создании таких культовых сериалов 1970-х, как «Видения» и «Староста класса».

За заслуги в развитие театральной культуры США Мюррей был награжден престижной премией Obie. Писатель также является основателем театральной мастерской в Лос-Анджелесе. В посвященной ему публикации сообщается, что он воспитал не одно поколение драматургов.

