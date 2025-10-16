В возрасте 90 лет скончался снявшийся в «Великолепном веке» актер Ариф Эркин

Турецкий актер театра, кино и телевидения Ариф Эркин скончался в возрасте 90 лет. Свой последний день рождения он отметил в прошлом месяце.

О его кончине сообщает издание Ahaber. Смерть артиста также подтвердил его сын.

Актер родился 11 сентября 1935 года в Стамбуле. Творческую деятельность начал как любитель, сыграв главную роль в школьной постановке, когда учился в Газиантепской средней школе.

Окончил Стамбульский архитектурный факультет, технического университета. После этого получил музыкальное образование в Государственном театре оперы и балета. Там же работал солистом и хористом на Стамбульском радио.

Позже начал служить в театре Гюльриз Сурури-Эвген Джеззар'а. Артист также написал музыку к некоторым спектаклям.

Принимал участие в важных проектах в мире кино и телевидения. На его счету такие фильмы и сериалы, как «Вторая весна», «Султан Маками», «Опасные улицы», «Турецкий детектив», «Черная змея», «Белый ангел».

Российскому зрителю запомнился по проекту «Великолепный век». У себя на родине он завоевал любовь миллионов ролью Мемика Деде в сериале «Иностранный зять».

