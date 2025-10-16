Умерла 77-летняя американская актриса Пенелопа Милфорд, сыгравшая с Гиром

Умерла 77-летняя американская актриса Пенелопа Милфорд, сыгравшая с Ричардом Гиром. Об этом сообщает Daily Star.

15 октября в своем доме в Соджертисе умерла 77-летняя актриса. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Пенелопа получила известность в 70-80-х годах. В 1971 на Бродвее с успехом шла постановка «Долгое время пришло и долгое время ушло», основанная на биографии музыканта и писателя Ричарда Фарина. В этом спектакле партнером Милфорд был Ричард Гир.

В 1974 году она дебютировала в кино в фильме «Человек на качелях». Наибольшую известность ей принесла роль Виолет Мансон в драме «Возвращение домой». За эту работу она была номинирована на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Также в ее фильмографии есть «Валентино», «Бесконечная любовь», «Золотой друг».

