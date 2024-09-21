Умер в возрасте 43 лет актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

Умер российский актер Владимир Моргунов, известный зрителям по одному из эпизодов ситкома «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк в главной роли. Ему было 43 года.

Официальная причина смерти Моргунова не раскрывается, однако известно, что актера похоронили 18 сентября в городе Малоярославец.

Владимир Моргунов в 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности актер драматического театра и кино и поступил на службу в московский театр «У Никитских ворот». Через два года он покинул труппу и сосредоточился на кинокарьере.

Он снимался в мелодраме «Дорогая Маша Березина», в фильме «Наша Russia. Яйца судьбы», сериале «Кто в доме хозяин?».

В последние годы он работал на мероприятиях в качестве ведущего, сообщает aif.ru.

Ранее умер народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Ему было 77 лет. Причиной смерти артиста стала тяжелая продолжительная болезнь.