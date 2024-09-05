В возрасте 89 лет умер самарский артист Владимир Киселев

Самарский академический театр оперы и балета сообщил о смерти артиста Владимира Киселева. Ему было 89 лет.

Сообщение о смерти артиста появилось 5 сентября на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Киселев умер 4 числа. Причины смерти не называются.

В некрологе говорится, что он был ярким артистом, музыкантом и педагогом, а его деятельность стала заметным явлением в культурной жизни региона.

Киселев – выпускник московской консерватории. Начинал карьеру с Казахского театра имени Абая. В самарском театре он прослужил 36 лет.

Отмечается, что Киселев был «исполнителем сложнейших басовых партий». В памяти зрителей останутся его яркие образы: Ивана Сусанина, Бориса Годунова, Князя Галицкого. В 2007 году Киселев был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Прощание состоится 6 сентября.

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