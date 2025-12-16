В возрасте 78 лет после операции умер актер из «Главного госпиталя» Энтони Гири

Американский актер кино и телевидения, восьмикратный обладатель премии «Дневная Эмми» Энтони Гири скончался в возрасте 78 лет. Самой известной его работой стала роль Люка Спенсера в сериале «Главный госпиталь».

Как сообщает Deadline, артист умер в минувшее воскресенье, 14 декабря, в Нидерландах после операции, проведенной тремя днями ранее.

Гири родился 29 мая 1947 года в Коулвилле, штат Юта. Первой его актерской работой стала театральная постановка «Тема — розы», в которой он сыграл еще учась в колледже. В 1960-х годах переехал в Лос-Анджелес, где получил роли в эпизодах сериалов «Барнаби Джонс», «Семья Партридж», «Комната 222», «Команда модов».

Также снялся в сериале CBS «Молодые и дерзкие» 1976 года. Однако прорыв в его карьере случился после шоу «Главный госпиталь» 1978-го года. Партнером Энтони по проекту стала Джинни Фрэнсис, которая сыграла его супругу. Благодаря этому проекту Гири стал самым популярным и любимым актером в истории дневных телесериалов.

