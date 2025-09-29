В возрасте 88 лет скончался известный британский поэт и драматург Тони Харрисон

В возрасте 88 лет скончался британский поэт, переводчик и драматург Тони Харрисон. Он ушел из жизни 26 сентября. Об этом сообщает The Guardian.

Харрисон родился 30 апреля 1937 года в Лидсе, Англия. Свое первое стихотворение «Когда мне настроить мой дорический тростник» Харрисон опубликовал в 1957-м году, когда ему было 19 лет.

Произведение было размещено в университетском журнале «Поэзия и аудитория». В будущем он станет главным редактором этого журнала.

В 1962 году Тони Харрисон устроился на работу в Университет Ахмаду Белло на севере Нигерии. К нему присоединился еще один поэт из Лидса Джеймс Симмонс, с которым он работал над нигерийской версией «Лисистраты» Аристофана «Айкин Мата», которую ставили местные студенты.

Именно во время его пребывания в Нигерии в Лидсе была опубликована его первая брошюра Earthworks в издательстве Джона Силкина и Эндрю Гарра с факультета английского языка вуза.

Харрисона называют одним из самых политизированных поэтов прошлого века. Он также был одним из самых разносторонних литераторов. Но он всегда настаивал на том, что все его творчество было «частью одного и того же стремления к общественной поэзии».

Ранее мы писали о смерти израильского поэта Александра Верника.