В возрасте 87 лет умер экс-посол МИД РФ Андрей Урнов

Умер бывший посол по особым поручениям Андрей Урнов. Ему было 87 лет.

Информацию о смерти дипломата подтвердили в министерстве иностранных дел РФ. Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются, известно, что сердце Андрея Урнова остановилось 10 августа.

«Андрея Юрьевича отличали высокий профессионализм, добросовестное отношение к делу, широкий кругозор, трудолюбие и целеустремленность», - говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

В настоящее время нет информации о месте и времени церемонии прощания.

Андрей Урнов окончил МГИМО МИД СССР в 1961 году. В 1990-1994 годах занимал пост посла в Республике Намибии. С 1994 по 1998 годы - в Армении. С 2000 года Андрей Урнов руководил Рабочей группой по Каспийскому морю. Покинул занимаемую должность в 2004 году.

