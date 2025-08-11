58-летний писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

В возрасте 58 лет умер писатель Евгений Чижов. Он утонул в море.

Подробности случившегося в своем Telegram-канале сообщил драматург Дмитрий Данилов.

«Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море», - рассказал автор.

Данилов признался, что писатель был для него «очень дорогим человеком». Он пообещал всегда помнить друга. Данилов назвал умершего выдающимся писателем. Две его книги автор считает абсолютным шедевром.

Чижов родился в Москве, окончил МГУ. В 90-е годы переехал в Германию, а затем вернулся в Россию. В 1997 году дебютировал с повестью «Бесконечный праздник». Чижов также написал романы «Темное прошлое человека будущего», «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника». Был удостоен премии «Венец» Союза писателей Москвы.

Ранее сообщалось о смерти продюсера Дмитрия Ухова. Ему было 79 лет. Последние годы он плохо передвигался и почти не видел.