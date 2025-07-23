В возрасте 87 лет умер американский пианист, джазмен и педагог Хэл Гальпер

Американский музыкант, знаковый пианист и джазмен Хэл Гальпер ушел из жизни в возрасте 87 лет. О его кончине сообщил в соцсети его давний друг, бас-гитарист Тодд Кулман. Причина смерти не называется.

Известно, что артист ушел из жизни в небольшом городке Кочекота, штат Нью-Йорк. Свой последний день рождения композитор справил в апреле.

Хэл Гальпер, (полное имя Гарольд, — прим. ред). родился в штате Массачусетс. Игрой на пианино увлекся в раннем детстве, разучивал и исполнял классические произведения. Однако во время учебы в колледже Беркли с 1955 по 1958 годы переключился на джаз.

Музыкант работал штатным пианистом в клубах, а также выступал с Четом Бейкером и Стэном и аккомпанировал многим джазовым вокалистам. Записывать музыку Хэл начал в конце 1960-х годов. Несмотря на то, что он выпускал собственные пластинки, Гальпер продолжал участвовать в сайд-проектах.

Хэл Гальпер был влиятельным музыкальным педагогом международного уровня. Публиковался в Down Beat, ведущем издании о джазе. Один из программных материалов автора — исследование психологических аспектов страха сцены.

Ранее мы писали о том, что скончался английский мультиинструменталист Джон Палмер.