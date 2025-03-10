В возрасте 86 лет умер поэт и автор гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров

В возрасте 86 лет умер поэт Олег Чупров. Он являлся автором гимна Санкт-Петербурга.

О смерти сообщило издание «Петербургский дневник».

Причины смерти и какие-либо подробности не называются.

Чупров – уроженец Республики Коми, хотя всю жизнь провел в Петербурге: там учился в Ленинградском университете, потом в Литературном институте имени Горького, работал журналистом.

По словам вдовы поэта Людмилы, он был «светлым человеком» и трудоголиком. Чупров помогал начинающим поэтам, проводил семинары и сотрудничал с писательскими организациями.

На 300-летие Петербурга в городе проводили конкурс на текст гимна. Чупров со стихами «Державный град коронован красотою» занял первое место, несмотря на 380 претендентов. Текст создавался на протяжении трех месяцев: поэт работал на даче в Луге.

Песни на стихи поэта исполняли многие знаменитости, в том числе певец Иосиф Кобзон, актер Михаил Боярский, артистка Эдита Пьеха.

6 марта умер создатель программы «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе. Ему было 87 лет.