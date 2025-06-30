Ставил спектакли на Бродвее: американский театральный режиссер Марк Брокау умер в 66 лет

Американский театральный режиссер Марк Брокау ушел из жизни. Ему было 66 лет. Пьесы деятеля культуры играли на Бродвее в Нью-Йорке, передает новостной сайт BroadwayWorld.

Марк скончался 29 июня. Подробности его смерти не приводятся. Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание, с которым режиссер боролся продолжительное время.

На счету американца множество постановок. За пьесу «Как я научился водить машину» Брокау получил престижную премию. Помимо деятельности в Бродвейском театре, режиссер снял фильм «Испытание». В картине сыграли актеры Сара Джессика Паркер, Бо Бриджес и Миранда Ричардсон.

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